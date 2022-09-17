В Евросоюзе увидели угрозу со стороны Китая

Бывший премьер Италии Берлускони заявил об угрозе ЕС со стороны Китая

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил об угрозе Евросоюзу со стороны Китая. Об этом он заявил в ежедневном видеообращении к гражданам в ходе предвыборной кампании, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня есть страна, Китайская республика, которая объединила древний экспансионизм Китайской империи с современным коммунистическим глобализмом и которая представляет для всех нас опасный вызов в экономическом, политическом и военном плане», — сказал он.

По словам Берлускони, страны ЕС должны скоординировать вооруженные силы и выработать внешнюю политику, чтобы быть в состоянии защититься от возможных будущих атак — ему надо стать «военной державой мирового уровня». Политик добавил, что Брюссель будет работать над соответствующим результатом.

Ранее обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Дана Хайде указала на тревожный сигнал в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли 15 сентября. По ее мнению, Пекин будет и дальше безоговорочно поддерживать курс Москвы на Украине, так как Си Цзиньпин назвал Владимира Путина «старым другом». Журналистка предположила, что председатель КНР не верит западным СМИ и делает собственные выводы о событиях на Украине.