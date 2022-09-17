Стало известно о жертвах атаки Израиля на окрестности Дамаска

SANA сообщило о пяти погибших в результате атаки Израиля на окрестности Дамаска

В результате атаки Израиля на окрестности Дамаска погибли пять человек. О жертвах сообщает агентство SANA.

Как стало известно, израильские ракеты в 0:45 ударили по окрестностям аэропорта Дамаска и по ряду целей к югу от сирийской столицы. Средства ПВО сработали по ракетам и сбили «большую часть из них». В результате атаки погибли пятеро военнослужащих, также был нанесен материальный ущерб.

О том, что Израиль атаковал окрестности Дамаска, сообщалось ранее. Сирийская система ПВО отреагировала на израильские ракеты.