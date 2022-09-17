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В Херсонской области рассказали о нежелании пленных возвращаться на Украину

Замглавы Херсонской администрации Стремоусов: пленные не хотят возвращаться на Украину
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские военные, попавшие в плен во время боев у границ Херсонской области, не хотят возвращаться обратно. Об этом рассказал заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов в разговоре с РИА Новости.

«Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелестного в отношении России и русских солдат. Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но поставили в безвыходное положение. Их заставляют идти в атаку, использовав как живой щит и пушечное мясо», — поделился он.

По словам Стремоусова, бойцы радуются, что попали в плен, потому что не желают терять жизнь в боях. Политик утверждает, что тех, кто отказывается идти на фронт, расстреливают.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам российского президента Владимира Путина, ее цели — это демилитаризация и денацификация. Путин заявил, что хочет защитить людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Виктория Кондратьева
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