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В Казанском Кремле установят тактильные модели памятников

Незрячие смогут изучить памятники Казанского Кремля с помощью тактильных моделей

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль»

Незрячие посетители Казанского Кремля смогут изучить его архитектурные памятники с помощью специальных тактильных макетов, разработанных и установленных специально для данной категории гостей музея-заповедника. Об этом сообщает «Интерфакс».

Комментируя данную инициативу, директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов указал, что культурное учреждение стремится быть открытым для всех, поэтому сотрудники музея развивают и реализуют инклюзивные программы с 2018 года. «Тактильные макеты позволят незрячим посетителям познакомиться с архитектурными доминантами Казанского Кремля и более подробно изучить их архитектурные детали», — добавил он.

Собеседник агентства рассказал, что всего было создано пять макетов, в их числе — фасады Спасской башни, башни Сююмбике, Благовещенского собора, мечети Кул Шариф, а также резиденции президента Республики Татарстан. Упомянутые макеты были созданы в мастерской Михаила и Ольги Шу в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд».

Куратор инклюзивных программ, начальник отдела научно-методической работы музея-заповедника Дарья Муратова отметила, что культурное учреждение последовательно работало над привлечением посетителей с инвалидностью. Так, для глухих и слабослышащих были запущены экскурсии на русском жестовом языке, после чего в музее адаптировали экскурсионные программы под детей с РАС, а затем — разместили специальные макеты для незрячих и слабовидящих. По словам Муратовой, незрячие и слабовидящие гости могут посещать музеи Кремля с собакой-проводником.

Ранее сообщалось, что в восьми российских городах разместят тактильные модели известных памятников архитектуры Золотого кольца. Уточнялось, что на реализацию проекта до конца 2023 года будет выделено 20 миллионов рублей.

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Варвара Кошечкина
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