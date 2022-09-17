В Норильске появится самая большая в российской Арктике «Школа высоких широт»

В Норильске появится современная арктическая «Школа высоких широт». Новый лицей имени Владимира Долгих, директора Норильского комбината, обещают построить до 2025 года. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили «Ленте.ру» в компании «Норникель».

По его словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, эта школа станет самой большой в российской Арктике — в учреждение должны принять до 1100 учеников. Потанин заявил, что новый объект — «не просто учебное заведение, а инновационный учебный центр», в котором будут преподавать науку, а также заниматься с детьми творчеством и спортом. В школьную программу включат практики таких известных образовательных заведений России, как лицей Высшей школы экономики и гимназия имени Евгения Примакова. По мнению президента «Норникеля», все это поможет «переосмыслить системы норильского образования» и способствовать появлению «школ будущего» в Арктике.

Потанин также сказал, что «Школа высоких широт» станет «не только символом нового Норильска, но и центром, который начнет поддерживать высокие идеи образования». В учреждении собираются учиться дети, которые, как предположил президент «Норникеля», потом продолжат жить и работать в Норильске. «Тем не менее, я считаю, что такой задачи лицей перед собой ставить не должен. А вот какую задачу он должен ставить — так это стать определенным центром притяжения», — отметил глава компании.

Проект здания разработан при помощи экспертов Школы антропологии будущего РАНХиГС в партнерстве с Агентством развития Норильска. «Норникель» также инвестировал в строительство школы четыре миллиарда рублей.