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В Госдуме назвали способ решить проблемы школ в России

Спикер ГД Володин предложил перевести школы в региональное подчинение из муниципального

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перевести российские школы в региональное подчинение из муниципального. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня есть проблемы с нехваткой учителей и состоянием школ.

«Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», — говорится в публикации.

Володин также создал опрос, в котором можно выбрать ответы «За», «Против» или «Все равно». По состоянию на 10:33 (мск), больше всего ответов (87 процентов) получил вариант «За». 7 процентов проголосовали против, еще 6 выбрали ответ «Все равно».

Ранее Володин заявил, что российскую модель образования надо изменить. Он призвал отказаться от «слепого копирования» Запада в этой сфере. По мнению спикера Госдумы, правильным будет создать в России собственную национальную эффективную систему высшего образования.

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Сергей Истомин
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