У Зеленского заподозрили комплекс «сверхчеловека» из-за нападок на Германию

Политолог Светов: выпады Зеленского в адрес Германии вызваны комплексом «сверхчеловека»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «нацистском прошлом» Германии, из-за которого Берлин отказывается поставлять вооружение Киеву, вызвано комплексом «сверхчеловека», который в последнее время появился у украинского лидера. Об этом в беседе с «Известиями» заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Украинский посол в Германии публично унижал канцлера. Его министр иностранных дел не просит у Германии танки, а приказывает. В Зеленском сформирован комплекс сверхчеловека, которому обязан весь мир, о котором заботятся и которому весь мир помогает», — высказался Светов.

Припомнил эксперт и тот факт, что Зеленскому разрешили обратиться к Генеральной Ассамблее ООН через заранее записанное видеообращение, хотя ранее там действовало правило об очной явке лидеров стран.

Светов отметил, что комплекс Зеленского появился в том числе и за счет того, что, по мнению президента Украины, за его спиной стоит «супердержава» в виде США.

Когда речь идет о выгоде, украинский лидер сразу говорит о «нацистском прошлом», хотя он не обращает внимание, что в его батальонах воюют люди с нацистской символикой.

«И немцы это проглотят, все проглотят», — резюмировал Светов.

Ранее Зеленский допустил, что отказ Берлина поставлять Киеву танки может быть вызван определенными барьерами из-за «нацистского прошлого» ФРГ. По его словам, «нацистские отголоски» мешают Германии добросовестно передавать Украине все, что та требует.