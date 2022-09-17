Российский регион отменил праздничный фейерверк из-за спецоперации на Украине

В Новосибирской области отменили праздничный фейерверк из-за спецоперации на Украине

В Новосибирской области решили отказаться от праздничного фейерверка в честь 85-летия региона. Причиной стало проведение специальной военной операции на Украине. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили местные власти, передает РИА Новости.

По словам главы региона Андрея Травникова, основные мероприятия в честь праздника должны состояться без изменений, однако фейерверк решено отменить. Он отметил, что «все-таки салют — это символичное действие», и предложил «отстрелять» его, когда появится «серьезный повод». «Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем», — уточнил Травников.

В заключение глава Новосибирской области заявил, что остальные праздничные мероприятия должны пройти без проблем. Кроме того, благодаря таким событиям жители региона крепче сплачиваются, считает он.

О подобных решениях ранее также сообщили власти Краснодара. В городе отменили фейерверк, также там не будут приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в честь 85-летия края. В Воронеже тоже захотели отказаться от масштабного празднования дня города, отменяются мероприятия и в городе Советск в Калининградской области. Кроме того, 79-я годовщина освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, которая состоится 17 сентября, пройдет без салюта.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.