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Францию уличили в тайной подготовке украинских войск

Politico: Франция тайно проводит «специализированную» подготовку украинских военных

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция, возможно, тайно проводит «специализированную» подготовку украинских военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Politico.

По словам советника главы Минобороны Франции, Париж отказался от массового обучения украинских солдат. По официальным данным, страна с начала российской спецоперации подготовила около 40 украинских военных — по большей части для использования самоходных гаубиц Caesar.

Чиновник намекнул на то, что под руководством Парижа могут проводиться «специализированные» учения. «Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всем, что мы делаем», — цитирует издание.

Собеседник издания отмечает, что ВСУ на фоне наступления потребуется дополнительная подготовка. Однако, чтобы переобучить армию, потребуется по меньшей мере год, предупреждает он.

Как утверждает Politico, проводятся обсуждения создания учебной базы в рамках НАТО. Однако некоторые члены альянса считают, что эти меры подтвердят заявления Москвы о том, что НАТО — не оборонительный союз.

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Марина Совина
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