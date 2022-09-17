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Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

Минобороны сообщило о потере ВСУ более 140 военных в Николаевской и Херсонской областях

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской и Херсонской областях потеряли за сутки более 140 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил журналистам представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ также потеряли пять танков и 14 единиц военной техники, добавил он.

По данным Конашенкова, российская сторона наносила массированные огневые удары. Потери понесли 46-я аэромобильная бригада в районах Березнеговатое и Великое Артаково в Николаевской области, а также 24-я механизированая бригада в районе Безыменное Херсонской области.

Ранее Конашенков сообщил, что две роты ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в районе села Правдино Херсонской области. По его словам, украинская сторона попыталась провести штурм при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады. Вооруженные силы России уничтожили более 120 украинских военных, семь танков и 13 боевых машин пехоты.

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Сергей Истомин
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