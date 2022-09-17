Правительство ФРГ захватило активы «Роснефти»

«Роснефть» пересмотрит контракт на поставку нефти в Германию

Решение Федерального правительства ФРГ о передаче немецких активов компании «Роснефть» во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, к сожалению, не является неожиданным и находится в логике навязанного США алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии. Данное решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате, преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов. Об этом говорится в срочно опубликованном заявлении «Роснефти».

«Роснефть» видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности.

Компания выполняла все требования регуляторов Германии, что неоднократно ими же было признано, прозрачно и открыто работала на рынке, обеспечивая снабжение топливом потребителей. Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на энергетическом рынке ФРГ, Rosneft Deutschland продолжала выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме и проводила переговоры по необходимым новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок, прежде всего в регионе Берлин-Бранденбург и западной Польше.

Общий объем инвестиций «Роснефти» в проекты нефтепереработки в Германии составил 4,6 миллиарда евро. Дополнительные инвестиции планировались в связи с увеличением доли акционерного капитала Компании в РСК и переходом к производству биотоплива.

У «Роснефти» также были планы по дальнейшему развитию производства и инфраструктуры заводов. Инвестиционные программы предусматривали реализацию зеленых проектов, проектов в области нефтехимии и энергетики. Среди них: программа по повышению энергоэффективности и снижению выбросов парниковых газов, ряд крупных проектов по очистке сточных и грунтовых вод на заводах PCK, MiRO и Bayernoil, проект по производству зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии (для последующего производства моторных и авиатоплив), проекты по производству синтетических моторных топлив.

Компания понимает, что решение, принятое Федеральным правительством ФРГ, не является временным, и, по сути, означает безвозвратную утрату активов. «Роснефть» будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд.

«Роснефть» сожалеет о том, что ее потребители и сотрудники предприятий, с которыми у компании за годы работы установились не только деловые, но и теплые человеческие отношения, столкнулись с данной ситуацией.

Компания заявляет, что в связи с решением правительства ФРГ утрачивает возможность обеспечивать промышленную и экологическую безопасность завода.

Кроме того, в связи с односторонним решением о смене главы исполнительного органа и вследствие появления форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных действующим внутрикорпоративным контрактом между компаниями «Роснефть» и Rosneft Deutschland GmbH, последний подлежит переподписанию с уполномоченным правительством ФРГ лицом. Компания готова обсудить возможные параметры нового контракта при условии гарантий оплаты поставленного сырья, защиты инвестиций (в интересах акционеров компании) и законных прав персонала предприятий.

Ранее Министерство экономики и защиты климата (BMWK) Германии приняло решение о передаче активов «Роснефти» на территории страны — трех нефтеперерабатывающих заводах российской компании Rosneft Deutschland в доверительное управление правительственного агентства. Rosneft Deutschland является одним из крупнейших нефтепереработчиков в Германии, на него приходится около 12 процентов мощностей страны. По сути, речь идет о конфискации немецким правительством активов российской «Роснефти», находящиеся на территории страны. Об этом сообщает Forbes.

В заявлении BMWK отмечается, что федеральное правительство передало предприятия Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) в доверительное управление Федерального сетевого агентства на основании Закона об энергетической безопасности. «Таким образом, Федеральное сетевое агентство получает контроль над Rosneft Deutschland, а также над соответствующими долями в трех нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) — PCK (город Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург)», — подчеркивается в документе.