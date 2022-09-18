Патрушев посетит Китай впервые с 2019 года

Секретарь Совета безопасности России Патрушев проведет консультации в Китае 19 сентября

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Китай в понедельник, 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Он проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро Го Шэнкунем.

Как сообщается, секретарь Совета безопасности России впервые отправится в Китай с начала пандемии. Последний раз он был в стране в Пеикне и Шанхае в декабре 2019 года.

Ранее Николай Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине, несмотря на масштабную помощь Запада Киеву и санкции в отношении Москвы.