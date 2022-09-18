Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Патрушев посетит Китай впервые с 2019 года

Секретарь Совета безопасности России Патрушев проведет консультации в Китае 19 сентября
СюжетПандемия в России

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Китай в понедельник, 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Он проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро Го Шэнкунем.

Как сообщается, секретарь Совета безопасности России впервые отправится в Китай с начала пандемии. Последний раз он был в стране в Пеикне и Шанхае в декабре 2019 года.

Ранее Николай Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине, несмотря на масштабную помощь Запада Киеву и санкции в отношении Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Трамп предупредил немцев о риске остаться без страны
Доброволец сообщил о невозможности наступления ВСУ в Запорожье
В жилые дома Москвы начали подавать отопление
Неблагонадежных граждан Запорожской области начали выдворять на Украину
В аэропортах Москвы задержали или отменили десятки рейсов
Группировка «Отважные» заявила о продвижении в Северском направлении
Синоптик пообещал москвичам существенное ухудшение погоды
Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры после поражения от Альвареса
Патрушев посетит Китай впервые с 2019 года
После столкновения катера и резиновой лодки на Волге погибли два человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.