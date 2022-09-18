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Директор крупной российской компании найден застреленным в гараже

В Омске нашли застреленным директора компании «Поли-Про-Пак» Плахина, возбуждено дело

Фото: Shutterstock

В Омске обнаружен застреленным директора крупной компании «Поли-Про-Пак» Николай Плахин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тело российского бизнесмена с огнестрельными ранениями было найдено в гараже 16 сентября. Уже возбуждено уголовное дело.

Погибший был учредителем и занимал пост управляющего директора предприятия «Поли-Про-Пак», занимающегося производством полипропиленовых мешков. В 2021 году выручка компании превысила 76 миллионов рублей.

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Любовь Ширижик
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