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Российские саперы группировки «О» зачистят территории Донбасса от мин ВСУ

«Русская весна»: саперы группировки «О» ведут зачистку территорий Донбасса от мин ВСУ

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Российские саперы и инженеры группировки «О» («Отважные») ведут зачистку находящихся под контролем Российской Федерации территорий Донбасса от мин Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что производится проверка оставленных украинскими военными укрепрайонов на предмет оставленных мин. В основном обнаруживаются противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62 и мины иностранного производства ДМ-12, ДМ-31.

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Военные Центрального военного округа (ЦВО) продолжают разминировать взрывные устройства ВСУ на автомобильных дорогах и объектах гражданской инфраструктуры, сообщили в Минобороны России.

Как рассказал командир группы разминирования Роман, личный состав в ходе спецоперации обезвредил более двух тонн взрывоопасных предметов. Также обнаруживаются растяжки, которые ведут к противотанковым управляемым ракетам, а роль детонатора играют гранаты. Такие объекты могут нанести урон технике и личному составу при срабатывании.

Командование Центрального военного округа отметило высокую эффективность и самоотверженность действий инженерно-саперных подразделений российских войск.

ВСУ начали активно применять мины «Лепесток» при обстреле Донецка в июле. Их устанавливают дистанционно — мина срабатывает, когда человек на нее наступает. Боеприпас из-за его необычной формы трудно опознается мирными жителями как опасный объект. Местные жители обнаруживали опасные противопехотные мины на дорогах и своих придомовых участках, а также на улицах в центре города.

Применение мин «Лепесток» запрещено Оттавской конвенцией. Украина ратифицировала данный документ в 2005 году.

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Марина Совина
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