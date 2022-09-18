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Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Вильфанд предупредил об усилении дождя и ветра в Москве во второй половине воскресенья

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во второй половине дня в воскресенье, 18 сентября, в Москве ожидается ухудшение погоды. Его слова приводит ТАСС.

Вильфанд предупредил москвичей об усилении дождя и ветра во второй половине воскресенья. По его словам, в этот день начнет приближаться фронтальный раздел, который повлечет за собой изменения погоды.

«Если еще утром небольшие дожди, то во второй половине дня они будут местами сильные. Температура будет еще оставаться комфортной — 15-16 градусов, по области до 18 градусов. Ветер усилится до 15 метров в секунду. В понедельник дождливая погода продолжится, осадки станут интенсивнее, температура понизится», — спрогнозировал он.

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Синоптик добавил, что с понедельника, 19 сентября, температура в Москве будет держаться на уровне от 11 до 14 градусов тепла, а ветер усилится — порывы достигнут 20 метров в секунду. Также атмосферное давление опустится ниже нормы на 15-18 миллиметров ртутного столба. В следующие дни недели пасмурная и прохладная погода останется.

Ранее Вильфанд спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России. В частности, жара до 35-38 градусов тепла ожидается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

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Марина Совина
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