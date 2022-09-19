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Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 послов иностранных государств

Президент России Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 новоприбывших послов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 новоприбывших послов иностранных государств. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

Документы вручат новые послы таких стран, как Уругвай, Алжир, Египет, Монголия, Португалия, Ливия, Мали, Новая Зеландия, Армения, Колумбия, Танзания и так далее. Церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

В Кремле уточняют, что позднее в тот же день Путин примет участие в собрании, посвященном 220-летию со дня образования Министерства юстиции России. Потом он выступит на мероприятии, посвященном 100-летию республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия (состоится в Государственном Кремлевском дворце).

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Виктория Кондратьева
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