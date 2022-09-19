Появились подробности смертельной аварии c участием Gelandewagen под Москвой

Водитель Gelandewagen после смертельной аварии под Москвой начал пить вино на месте ДТП

После массовой смертельной аварии в Подмосковье водитель Gelandewagen сел на пассажирское сиденье и начал пить бутылку вина. Такие подробности ДТП стали известны Telegram-каналу «112».

Россиянин на иномарке стал вести себя агрессивно, звонил женщине по видеосвязи и ругался. Он говорил очевидцам аварии, что не виноват.

Полицейским, которые приехали на место происшествия, пришлось применить к виновнику аварии наручники.

Об аварии под Москвой стало известно в понедельник, 17 сентября. ДТП произошло, так как водитель Gelandewagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. В результате погиб водитель такси, еще двух человек доставили в больницу.

После аварии россиянин на иномарке решил скрыться с места происшествия и поехал в обратном направлении по встречной полосе, где задел еще несколько машин. Предварительно, он был пьян.