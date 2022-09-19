Колонна обсудила Запорожскую АЭС с Лавровым

Глава МИД Франции Колонна призвала Россию создать безопасную зону вокруг Запорожской АЭС

Глава МИД Франции Катрин Колонна во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвала Москву создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация на Запорожской АЭС продолжает вызывать нашу обеспокоенность… Мы обсудим ее в среду утром (...) с генеральным директором МАГАТЭ [Рафаэлем Гросси] с тем, чтобы убедиться в том, что будут предприняты действия по обеспечению безопасности на АЭС. Сегодня утром я переговорила с Сергеем Лавровым и сообщила ему об этом», — заявила Колонна.