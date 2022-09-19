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ФСБ задержала с поличным начальника отдела управления МЧС по Крыму

ФСБ задержала начальника отделения ГУ МЧС по Крыму по подозрению во взятке от фермера

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали начальника отделения ГУ МЧС по Республике Крым по подозрению в получении взятки от фермера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Незаконное вознаграждение было получено за то, что сотрудник МЧС не будет проводить пожарный надзор и привлекать взяткодателя к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

По данным следствия, с августа по сентябрь в селе Первомайского района фермер передал подозреваемому 25 тысяч рублей. СКР предоставил «Ленте.ру» оперативное видео задержания.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, снимающие с рук подозреваемого следы химического вещества, подтверждающие получение денег.

Возбуждено уголовное дело. Сотруднику МЧС предъявлено обвинение. Суд поместил его под домашний арест.

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Любовь Ширижик
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