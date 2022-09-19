Мэр Нью-Йорка предложил размещать беженцев на круизных лайнерах

Мэра Нью-Йорка раскритиковали после предложения размещать беженцев на круизных лайнерах

Правозащитники, занимающиеся вопросами мигрантов в США, раскритиковали мэра Нью-Йорка Эрика Адамса за предложение размещать беженцев на круизных лайнерах. Политик выступил с такой идеей в связи с огромным наплывом нелегалов, из-за которого в городе заканчиваются места для размещения прибывших. Об этом сообщает The New York Times.

«Мы изучаем все [возможности размещения], начиная с того, насколько законно использовать круизные лайнеры для временного проживания», — сказал Адамс в эфире одной из передач. Глава аппарата мэра Фрэнк Кароне уже обсудил этот вопрос с руководителями крупнейшей круизной компании Norwegian Cruise Line. По словам источника NY Times, Кароне сам останавливался на одном из круизных лайнеров компании во Франции еще в прошлом месяце, чтобы проверить, можно ли разместить там мигрантов.

Адамс называет происходящее гуманитарным кризисом: за один месяц — с мая по июнь — границы США пересекли более 11 тысяч человек, многие из них были фактически «высланы» из южных штатов вроде Техаса дальше на север. Директор по юридическим вопросам Коалиции для бездомных Дебора Диамант при этом считает, что идея размещать людей на лайнере оскорбительна. Она высказала опасения в связи с тем, что у людей там могут возникнуть проблемы с доступом к транспорту, еде и образованию. Диамант считает, что Адамс просто пытается сделать кризис с беженцами «менее заметным» для жителей Нью-Йорка.

Городские власти уже открыли 23 временных убежища, чтобы справиться с наплывом мигрантов. Тем не менее недавно город не смог предоставить койки 60 мигрантам, прибывшим в центр приема в Манхэттене, — это первое подобное происшествие более чем за десять лет.