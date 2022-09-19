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Еще один турецкий банк отказался работать с картами «Мир»

Турецкий Deniz Bank перестал обслуживать карты российской платежной системы «Мир»

Фото: Murad Sezer ADCO / Reuters

Еще один турецкий банк Deniz Bank отказался обслуживать карты российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, которые он использует в качестве эквайера. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению корреспондента агентства, банкоматы Deniz Bank не выдают турецкие лиры при обращении с картой «Мир». Устройства сообщают об ошибке операции и возвращают карту.

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Платон Щукин
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