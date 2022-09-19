Водителям назвали главные пункты по подготовке к зиме при дефиците запчастей

Директор по сервису Константинов: водителям нужно проверить аккумулятор машины перед зимой

Директор по сервису и запасным частям подразделения АГ «Авилон» Павел Константинов назвал основные пункты для автовладельцев по подготовке к зимнему сезону в условиях дефицита запчастей. Их он перечислил агентству «Прайм».

Он выделил три главных момента, о которых нужно позаботиться перед наступлением зимы. «Чтобы перевести автомобиль на зимний режим, в первую очередь важно подготовить сезонную резину. Зачастую у водителей она уже приобретена заранее, требуется потратиться только на шиномонтаж и балансировку, стоимость которых осталась прежней», — рассказал Константинов.

Вторым советом эксперта стала проверка аккумулятора в автомобиле. Особенно важно изучить уровень заряда аккумулятора заранее, перед похолоданием, заявил он. «Необходимо учитывать, что аккумуляторные батареи подорожали, поэтому, за состоянием этой детали, безусловно, нужно регулярно следить, чтобы не пришлось покупать новую», — добавил Константинов.

Кроме того, всем водителям следует заблаговременно проверить уровни и качество эксплуатационных жидкостей, продолжил эксперт. В частности, необходимо заменить жидкость омывателя с летней на зимнюю, чтобы при сильном морозе не лопнул бачок. В заключение Константинов порекомендовал провести общий осмотр машины и убедиться, что все детали закреплены. В противном случае может потребоваться более дорогостоящий и затяжной ремонт.

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