Виновник смертельного ДТП под Москвой на Gelandewagen прокомментировал аварию

Виновник смертельного ДТП под Москвой на Gelandewagen сказал, что местами помнит аварию

Водитель Gelandewagen, который устроил аварию на 46-ом километре трассы М-5 «Урал» под Москвой, прокомментировал ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Алкоголь употреблял. Местами помню [аварию]. Голова болит очень», — сказал мужчина.

Об аварии под Москвой стало известно в понедельник, 19 сентября. ДТП произошло, так как водитель Gelandewagen Виталий Лютов выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. В результате погиб водитель такси, еще двух человек доставили в больницу.

По данным СМИ, виновник аварии ранее сбегал из психбольницы и был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.