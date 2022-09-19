«Гигарама» и «Газпром нефть» представили онлайн-проект «Душа Сербии»

Проект «Душа Сербии» расскажет об истории мозаики в храме Святого Саввы в Белграде

Креативная лаборатория «Гигарама» и компания «Газпром нефть» представили масштабный онлайн-проект «Душа Сербии», который рассказывает историю уникальной мозаики, созданной русскими и сербскими художниками в храме Святого Саввы в Белграде. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Благодаря гигапиксельной панораме высочайшего разрешения зрители в мельчайших подробностях смогут изучить главное украшение храма. Золотая мозаика была создана из 50 миллионов фрагментов на основе средневековых балканских и византийских традиций.

«Авторы проекта ведут зрителя так, чтобы за короткий период он смог погрузиться в историю и понять все смысловые и сюжетные линии мозаики. В любой момент пользователю доступен обзор на 360 градусов с возможностью 100-кратного увеличения любого участка мозаики. Для удобства в проект интегрирован аудиогид на русском, сербском и английском языках», — отмечается в пресс-релизе.

Сферическая панорама мозаики разрешением более 25 гигапикселей собрана из 600 фотографий высокой четкости. во время работы в храме камеру поднимали на высоту десять метров, а съемка длилась непрерывно более десяти часов. Для того, чтобы раскрыть значение религиозных сюжетов, команда сотрудничала с ведущими экспертами по православной иконописи.

Храм Святого Саввы на Врачаре является одним из крупнейших православных храмов в мире. Собор спроектирован в конце 19 века, однако его строительство началось в 1935 году. В стране не было мастеров, которые могли бы реализовать такой масштабный проект, поэтому в 2012 году президент России Владимир Путин принял решение об участии Москвы в создании внутреннего оформления главного храма Сербии.