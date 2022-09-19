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Пресс-секретарь Ельцина отреагировал на слова Клинтона о расширении НАТО

Пресс-секретарь Ельцина заявил, что разговора о продвижении НАТО на восток при нем не было

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Бывший пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина Сергей Ястржембский рассказал, что не помнит, чтобы при нем состоялся разговор Ельцина с экс-лидером США Биллом Клинтоном о продвижении НАТО на восток. Об этом пишет РИА Новости.

Ястржембский заявил, что принимал участие в трех встречах 1997-1998 годов между двумя президентами. «Я не помню, чтобы на одной из этих встреч заходила речь о расширении НАТО на восток. При мне на трех последних встречах Ельцина и Клинтона такого разговора не было», — отреагировал он.

По словам бывшего пресс-секретаря Ельцина, были встречи и без его участия. Там, возможно, речь об этом заходила, добавил он. «Я не могу достоверно ответить на этот вопрос», — заключил Ястржембский.

Ранее Клинтон рассказал, что обсуждал с Ельциным возможное расширение НАТО на восток.

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Сергей Истомин
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