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Вымогавшие 20 миллионов рублей у фермера бандиты задержаны в Омске

Омская полиция задержала бандитов, которые вымогали 20 миллионов рублей у фермера

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полиция задержала восьмерых членов банды, которые вымогали у фермера 20 миллионов рублей, угрожая расправой: в какой-то момент они уничтожили его посевы. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 19 сентября, сообщили в УМВД Омской области.

По данным ведомства, банда, в которую входили представители разных национальных диаспор, составила план по вымогательству 20 миллионов рублей у директора омского сельхозпредприятия. Для этого в начале сентября 2022 года они арендовали в Омске квартиру, купили машину, подготовили камуфлированные костюмы и канистру с топливом для поджога. После этого преступники отправились в Новосибирскую область, где находились сельхозземли фермера, и сожгли посевы. Предполагается, что изначально преступники хотели уничтожить дорогую сельскохозяйственную технику, но не нашли ее там.

В поимке преступников участвовали полиция, ФСБ и Росгвардия. Сейчас восемь фигурантов банды арестованы. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

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Леонид Микуляк
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