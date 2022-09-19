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Россиянин убил знакомую ударом ножа в грудь по приказу голоса в голове

В Уфе ранее судимый мужчина убил знакомую ударом ножа в грудь по приказу голоса в голове

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Уфе 38-летний ранее судимый местный житель признался в убийстве 48-летней знакомой по приказу голоса в голове. Об этом в понедельник, 19 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии Евгений Каневский.

По данным следствия, подозреваемый был знаком с женщиной задолго до трагедии. Вечером 22 августа они встретились и стали вместе распивать спиртное на берегу реки Уфы. Затем они направились в заброшенный дом, где жил их приятель. Там по велению голоса фигурант напал на россиянку и ударил ножом в грудь. Она скончалась на месте.

После этого мужчина забрал у погибшей телефон и банковскую карту, с помощью которой купил себе еще алкоголя. На следующий день из-за злоупотребления спиртным он попал в больницу, где позже его и задержали. Выяснилось, что ранее он был судим за убийство, причинение вреда здоровью и кражу.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе республиканского УМДВ, тело убитой было найдено спустя почти месяц. В течение этого времени она числилась пропавшей без вести. Суд поместил подозреваемого в СИЗО, в отношении него назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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Елизавета Новикова
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