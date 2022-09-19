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Российский посол предупредил Германию о последствиях поставки оружия Украине

Посол РФ Нечаев заявил об отказе ФРГ от отношений с Россией из-за поставок оружия Киеву

Фото: Unsplash

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал поставки оружия Берлину. По его словам, этими действиями Германия выбирает отказ от особых отношений с Россией, сообщает РИА Новости.

Нечаев заявил что отношения России и Германии «кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена». Именно этот фактор выделял Берлин из «рядов коллективного Запада» и позволял ему быть посредником, «лучше других знающим, понимающим Россию и ее интересы».

Дипломат предупредил, что поставки оружия Украине повлекут за собой негативные последствия для двусторонних отношений. Он назвал передачу вооружений красной чертой, которую Берлину не следовало переступать «с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».

«На этот счет существовал широкий внутриполитический консенсус. Практика изменилась только сейчас и только в отношении России. Разумеется, такой поворот негативным образом отразится на наших двусторонних связях. Особенно если речь зайдёт о поставках боевых танков и БМП, что сейчас весьма активно обсуждается», — заключил Нечаев.

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Марина Совина
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