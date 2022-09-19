АКИТ попросила премьера одобрить критерии получателей «кредитных каникул»

Глава АКИТ Соколов попросил Мишустина одобрить критерии получателей «кредитных каникул»

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину. В нем он просит дать поручение соответствующим ведомствам в возможно короткие сроки согласовать, внесенную Минэкономразвития России версию критериев получателей «кредитных каникул». Это, по его мнению, позволит бизнесу избежать риска возмещения недоплаченных кредитным организациям процентов и исключить доначисление процентов в сумму основного долга заемщика, подлежащего уплате после 1 января 2023 года.

Одной из мер поддержки бизнеса в текущем году стал механизм постепенной адаптации ставок кредитов к изменениям ключевой ставки. Предполагалось, что компании, ранее взявшие кредиты с плавающей ставкой, вправе претендовать на «кредитные каникулы», при этом выпадающие доходы банков должны быть компенсированы правительством. Рассчитывая на поддержку правительства Российской Федерации, ряд членов АКИТ воспользовались данной мерой поддержки.

Срок действия льготных условий в рамках «кредитных каникул» составлял три месяца, и в настоящее время у компаний, воспользовавшихся данной мерой поддержки, он либо завершен, либо находится в процессе завершения, сообщается в письме АКИТ.

Правительство должно было установить критерии, согласно которым оно возмещает кредиторам 70 процентов недополученного дохода. Однако до настоящего времени они так и не были не установлены. Таким образом, компании, воспользовавшиеся мерой поддержки, рискуют получить доначисление суммы недополученных доходов кредитных организаций в счет суммы основного долга.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 70 процентов объема российского рынка интернет-торговли.

