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Канье Уэст сравнил чтение книг с поеданием брюссельской капусты

Рэпер Канье Уэст заявил, что не прочитал ни одной книги за свою жизнь

Фото: Evan Agostini / AP

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что за свою жизнь не прочитал ни одной книги. Об этом он сообщил в ходе подкаста Alo Mind Full.

Музыкант сравнил чтение с поеданием брюссельской капусты: «Читать для меня все равно, что есть брюссельскую капусту. А говорить — все равно, что есть кукурузные равиоли в [ресторане] Giorgio Baldi».

16 сентября стало известно, что Уэст открыл частную христианскую школу. Стоимость обучения в школе артиста «Академия "Донда"», названной в честь его матери, будет составлять 15 тысяч долларов в год, однако на сайте учреждения заявлено, что «заявку могут подать все, независимо от финансового положения». Это означает, что до половины учеников смогут обучаться бесплатно и получать стипендии. Семьи зачисленных в учреждение детей будут обязаны подписать соглашение о неразглашении.

Школа Уэста вмещает в себя до ста учеников возрастом от 5 до 18 лет, по 12 человек в одном классе. В учреждении исполнитель собирается воспитывать «новое поколение лидеров».

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Марина Погосян
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