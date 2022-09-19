Канье Уэст сравнил чтение книг с поеданием брюссельской капусты

Рэпер Канье Уэст заявил, что не прочитал ни одной книги за свою жизнь

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что за свою жизнь не прочитал ни одной книги. Об этом он сообщил в ходе подкаста Alo Mind Full.

Музыкант сравнил чтение с поеданием брюссельской капусты: «Читать для меня все равно, что есть брюссельскую капусту. А говорить — все равно, что есть кукурузные равиоли в [ресторане] Giorgio Baldi».

16 сентября стало известно, что Уэст открыл частную христианскую школу. Стоимость обучения в школе артиста «Академия "Донда"», названной в честь его матери, будет составлять 15 тысяч долларов в год, однако на сайте учреждения заявлено, что «заявку могут подать все, независимо от финансового положения». Это означает, что до половины учеников смогут обучаться бесплатно и получать стипендии. Семьи зачисленных в учреждение детей будут обязаны подписать соглашение о неразглашении.

Школа Уэста вмещает в себя до ста учеников возрастом от 5 до 18 лет, по 12 человек в одном классе. В учреждении исполнитель собирается воспитывать «новое поколение лидеров».