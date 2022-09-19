Сообщение о вывозе военными России семей из Мелитополя оказалось недостоверным

Информация о вывозящих семьи из Мелитополя российских военных оказалась недостоверной

Сообщение о том, что российские военные вывозят свои семьи из Мелитополя, оказалось недостоверным.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в ходе телемарафона 14 сентября заявил, что российские военные массово вывозят семьи из Мелитополя, а для эвакуации воруют автомобили у местных жителей.

Позже в социальных сетях и мессенджерах стала распространяться фотография якобы приказа министерства транспорта Республики Крым о представлении транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий.

На документе значится подпись «И.о. министра Н.Н. Лукашенко». Однако, согласно официальному сайту крымского Минтранса, Лукашенко является заместителем министра, а не исполняющим обязанности. Это указывает на то, что документ подделан.

Кроме того, согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте МЧС России, приказ об эвакуации мирного населения и военнослужащих имеет право подписывать только глава региона или президент.

Все приказы крымский Минтранс публикует на своем официальном сайте, этого документа там нет.

Заявление мэра Мелитополя получило широкое распространение в украинских СМИ и Telegram-каналах. Среди опубликовавших эту новость — «Украинская правда», РИА Мелитополь и Gazeta.UA.