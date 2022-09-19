На юге Японии десятки человек пострадали из-за мощного тайфуна

NHK: в Японии из-за тайфуна «Нанмадол» пострадало 69 человек, есть один погибший

Из-за тайфуна «Нанмадол» на юге и юго-западе Японии пострадало 69 человек, один местный житель погиб. Из-за стихии к эвакуации из региона готовится 9,5 миллиона японцев. Об этом сообщает телеканал NHK.

Больше всего пострадавших зарегистрировано на острове Кюсю, также есть жертвы на острове Сикоку и в префектуре Ямагути на острове Хонсю. Погибший местный житель был обнаружен в поле в префектуре Миядзаки, его машину затопило водой вместе с ним. Также в этой префектуре зарегистрировано несколько десятков пропавших без вести из-за оползней.

Японские метеорологи ожидают, что к утру вторника мощный тайфун пройдет с запада на восток над северными районами Хонсю, средняя сила ветра составляет 30 метров в секунду. В регионе, где бушует «Нанмадол», отменены авиарейсы и железнодорожное сообщение, в сопредельных префектурах движение общественного транспорта также ограничено.

18 сентября власти Японии сообщили, что тайфун «Нанмадол» получит четвертый уровень угрозы, поэтому из региона будут эвакуированы почти 2,5 миллиона человек. Пятый уровень опасности был объявлен для почти 68 тысяч человек. Они проживают в городах Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.

