Экономисты решили не верить в успехи Китая

CNBC: аналитики спрогнозировали дальнейший спад экономики Китая

Опрошенные CNBC экономисты решили не верить в будущее экономики Китая в среднесрочной перспективе, несмотря на обнадеживающие статистические данные, опубликованные властями страны, и спрогнозировали ее дальнейший спад.

«Хотя часть текущей политической поддержки принесет больше плодов в четвертом квартале, ситуация с коронавирусом, вероятно, останется сложной зимой и в начале 2023 года, а рост экспорта замедлится», — отметил главный экономист швейцарского инвестбанка UBS по Китаю Тао Ван.

В целом UBS понизил прогноз относительно роста китайской экономики по итогам 2022 года с 3 до 2,7 процента, на 2023-й — с 5,4 до 4,6 процента. При этом подчеркивается, что прогноз основан на предположении, что рынок недвижимости скоро выйдет из кризиса, а коронавирусные ограничения начнут ослаблять.

Директор Economist Intelligence Corporate Network по Китаю Мэтти Бенкин, в свою очередь, отметила, что власти Китая прилагают недостаточно усилий для стимулирования экономики и ее постпандемийного восстановления.

Также аналитики предсказывают продолжение ослабления юаня, который в середине сентября уже опускался до самого низкого уровня за последние два года.