Патрушев назвал партнерство с Пекином безусловным приоритетом для Москвы

Патрушев заявил, что безусловным приоритетом России является развитие партнерства с КНР

Развитие стратегического партнерства с Пекином является безусловным приоритетом для Москвы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник на российско-китайских консультациях по стратегической стабильности с членом Центрального комитета Коммунистической партии КНР (ЦК КПК) Ян Цзечи, передает ТАСС.

По его словам, курс на развитие тесных отношений с Китаем пользуется широкой поддержкой народов двух стран и базируется на глубоком взаимном доверии. Патрушев обратил внимание, что такой настрой был неоднократно подтвержден на высшем уровне, в том числе на встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции не способны значительно повлиять на отношения России и Китая. Он отметил, что на данный момент наблюдается скачок в развитии отношений России и Китая, а также заметен значительный товарооборот. Песков счел положительной подобную тенденцию.