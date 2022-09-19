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Патрушев назвал партнерство с Пекином безусловным приоритетом для Москвы

Патрушев заявил, что безусловным приоритетом России является развитие партнерства с КНР

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Развитие стратегического партнерства с Пекином является безусловным приоритетом для Москвы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник на российско-китайских консультациях по стратегической стабильности с членом Центрального комитета Коммунистической партии КНР (ЦК КПК) Ян Цзечи, передает ТАСС.

По его словам, курс на развитие тесных отношений с Китаем пользуется широкой поддержкой народов двух стран и базируется на глубоком взаимном доверии. Патрушев обратил внимание, что такой настрой был неоднократно подтвержден на высшем уровне, в том числе на встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции не способны значительно повлиять на отношения России и Китая. Он отметил, что на данный момент наблюдается скачок в развитии отношений России и Китая, а также заметен значительный товарооборот. Песков счел положительной подобную тенденцию.

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Виктория Кондратьева
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