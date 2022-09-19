Киллера Шадринской банды посадили на 23 года за убийства и грабежи

Суд приговорил к 23 годам колонии участника Шадринской банды за убийства и грабежи

Суд приговорил к 23 годам лишения свободы штатного киллера Шадринской банды Вячеслава Прямоносова, признав его виновным в ряде тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан возместить ущерб потерпевшим в размере 5,2 миллиона рублей. Прямоносов признан виновным в бандитизме, грабежах, убийствах, незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Следствие и суд установили, что в 1996 году в городе Шадринске Курганской области брат Вячеслава Дмитрий Прямоносов со своим приятелем Юрием Горожанцевым создали банду из четырех местных жителей. Вплоть до 2006 года бандиты совершили на территории области ряд убийств и разбойных нападений.

Лидер банды Дмитрий Прямоносов и трое ее участников были обезврежены и осуждены на длительные сроки. Вячеслав Прямоносов скрылся и был объявлен в розыск. Тем не менее через 15 лет правоохранители установили его местонахождение и в 2021 году при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали в Курганской области.