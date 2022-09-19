В США заявили о готовности ослабить санкции против Венесуэлы при одном условии

Белый дом заявил, что снимет санкции с Венесуэлы, если власти начнут диалог с оппозицией

США готовы ослабить и постепенно отменить односторонние санкции в отношении Венесуэлы, если власти и оппозиция южноамериканской страны достигнут прогресса в диалоге. Об этом сообщил старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Белого дома Хуан Гонсалес, слова которого приводит ТАСС.

«Чего мы пытаемся добиться сейчас, так это расширения международного консенсуса в пользу демократии в Венесуэле, пытаемся вовлечь [в это] как можно больше стран, концентрируя внимание на диалоге, направление которому задают [сами] венесуэльцы. И мы очень ясно сигнализировали о том, что (...) готовы смягчать санкции на основе прогресса на данных переговорах», — заявил представитель Белого дома.

Гонсалес уточнил, что Вашингтон вновь введет санкции, если заметит регресс в переговорах или же их отсутствие. В то же время он отметил, что нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом не намерена ужесточать санкции в отношении Каракаса, поскольку «не верит в эффективность таких шагов».

«Мы не вводили новых санкций в отношении Венесуэлы после прихода к власти в силу пары причин. Номер один: мы пришли к выводу о том, что никакие дополнительные санкции не изменили бы статус-кво, в действительности могли бы закрыть пространство для диалога», — отметил политик.