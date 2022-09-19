Россиянка вышла замуж за мигранта в обмен на ремонт

Жительница Тюмени вышла замуж за мигранта в обмен на ремонт ее дома

Жительница Тюмени заключила фиктивный брак с мигрантом, которому требовалось разрешение на временное проживание в России, в обмен на ремонт ее дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Об инциденте стало известно в понедельник, 19 сентября. По данным источника, 24-летний иностранный гражданин, который нуждался в получении документа, позволяющего законно находиться и работать в России в течение трех лет, осенью 2021 года предложил 35-летней гражданке заключить сделку и оформить фиктивный брак. Женщина согласилась с условием, что мужчина оплатит сделанный в ее жилье ремонт. Когда представители правоохранительных органов узнали о незаконном бракосочетании, они обратились в суд, чтобы союз признали недействительным. Суд удовлетворил иск тюменской прокуратуры, однако решение об аннулировании брака пока не вступило в силу.

Аналогичная ситуация произошла в Тюмени в 2021 году. 32-летняя россиянка вышла замуж за 24-летнего мигранта из Азербайджана, который пообещал ей бесплатно отремонтировать квартиру и помогать финансово, чтобы получить разрешение на временное проживание в стране. Правоохранительные органы также посчитали брак недействительным.