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У Джигана украли часы Rolex на миллионы рублей

У рэпера Джигана украли двое часов Rolex за шесть миллионов рублей из дома в Захарово

Фото: @iamgeegun

Российский рэпер Джиган лишился часов люксового бренда вследствие кражи в доме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Хип-хоп-исполнитель обратился в полицию и рассказал, что в ночь на 18 сентября, предположительно с часу ночи до пяти утра, в его коттедж в деревне Захарово вошли злоумышленники. По словам знаменитости, в момент проникновения дома никого не было, а дверь при этом была открыта.

Отмечается, что у Джигана украли двое часов ювелирного дома Rolex общей стоимостью шесть миллионов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Пострадавший никак публично не прокомментировал произошедшее.

В апреле у другого россиянина в ресторане украли чемодан Louis Vuitton с крупной суммой денег. Специалист по драгоценным металлам Олег Войтович посетил заведение Valenok в Москве. Он оставил на диване чемодан люксового бренда, где находился кошелек марки Botegа Veneta с 2,8 миллиона рублей наличными и банковскими картами внутри. Когда он решил покинуть ресторан, то обнаружил, что чемодан пропал. Найти его так и не удалось.

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Майя Пономаренко
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