Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Глава СПЧ назвал творческую элиту России графоманами и арлекинами

Глава СПЧ Фадеев осудил представителей творческой интеллигенции, критикующих спецоперацию

Фото: Государственная дума / Globallookpress.com

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев осудил представителей творческой интеллигенции, которые критикуют военную спецоперацию России на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Он назвал таких деятелей культуры графоманами и арлекинами, которым «нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать». По его словам, они не понимают, что в данной ситуации поставлено на карту.

«Одни говорят о якобы вымышленных целях, которые преследует наша страна, другие призывают к прекращению боевых действий. Они полагают, что тем самым проявляют свою принципиальность и гражданскую смелость, они считают, что исходят из простых и ясных принципов гуманизма. Однако здесь тот случай, когда иная простота хуже воровства», — считает Фадеев.

Он заявил, что лишь слепые и глухие могут не понимать, что могло произойти с жителями Донбасса, если бы не началась спецоперация. По его словам, эти люди лишились бы имущества, попали в тюрьму или вовсе были бы убиты.

«Те, кто жалобно стонут в соцсетях, не понимают, что на карту поставлено действительно важное — свобода народа от внешнего принуждения и гнета. То, что называется суверенитетом», — сказал глава СПЧ. Он добавил, что критики спецоперации выбирают «свободу паясничать», а новой элитой России становятся военные, врачи, волонтеры и военные корреспонденты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Глава СПЧ назвал творческую элиту России графоманами и арлекинами
Карл III оставил послание для Елизаветы II в траурном венке
Мэр Нью-Йорка предложил размещать беженцев на круизных лайнерах
Турецкий банк отказался принимать и обслуживать карты «Мир»
В пробе российского олимпийского чемпиона обнаружили допинг
Клиентка едва не ослепла после популярной процедуры у косметолога
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс
В Евросоюзе резко подорожал хлеб
Захарова вывела мораль из истории с королем Карлом III и протекшей ручкой
В Армении заявили о подготовке нового нападения Азербайджаном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.