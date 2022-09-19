Глава СПЧ назвал творческую элиту России графоманами и арлекинами

Глава СПЧ Фадеев осудил представителей творческой интеллигенции, критикующих спецоперацию

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев осудил представителей творческой интеллигенции, которые критикуют военную спецоперацию России на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Он назвал таких деятелей культуры графоманами и арлекинами, которым «нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать». По его словам, они не понимают, что в данной ситуации поставлено на карту.

«Одни говорят о якобы вымышленных целях, которые преследует наша страна, другие призывают к прекращению боевых действий. Они полагают, что тем самым проявляют свою принципиальность и гражданскую смелость, они считают, что исходят из простых и ясных принципов гуманизма. Однако здесь тот случай, когда иная простота хуже воровства», — считает Фадеев.

Он заявил, что лишь слепые и глухие могут не понимать, что могло произойти с жителями Донбасса, если бы не началась спецоперация. По его словам, эти люди лишились бы имущества, попали в тюрьму или вовсе были бы убиты.

«Те, кто жалобно стонут в соцсетях, не понимают, что на карту поставлено действительно важное — свобода народа от внешнего принуждения и гнета. То, что называется суверенитетом», — сказал глава СПЧ. Он добавил, что критики спецоперации выбирают «свободу паясничать», а новой элитой России становятся военные, врачи, волонтеры и военные корреспонденты.