В Египте решили запустить Tax Free для туристов

В Египте к ноябрю 2022 года планируют запустить систему Tax Free для туристов

Власти Египта решили ускорить запуск системы Tax Free в республике для иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, кабинет министров Египта одобрил создание национальной компании Global Blue Egypt, точки которого планируют открыть в международных аэропортах страны. Официальные сроки запуска системы пока неизвестны, однако египетские эксперты полагают, что пилотный проект может заработать в Шарм-эш-Шейхе уже в ноябре 2022 года.

Отмечается, что возврат НДС туристам будет проходить по стандартной международной схеме — перед отъездом из страны необходимо обратится в специальные киоски Tax Free, где можно получить денежные средства за совершенные покупки, пресыщающие по стоимости 1500 египетских фунтов (4,7 тысячи рублей).

Ранее в сентябре россиянка побывала в любимом отеле Египта после реновации и назвала отдых «наглой обдираловкой». По ее словам, она вернулась в отель «спустя пять лет» и осталась недовольна повышением цен и активным навязыванием платных услуг.