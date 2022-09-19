Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Египте решили запустить Tax Free для туристов

В Египте к ноябрю 2022 года планируют запустить систему Tax Free для туристов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Египта решили ускорить запуск системы Tax Free в республике для иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, кабинет министров Египта одобрил создание национальной компании Global Blue Egypt, точки которого планируют открыть в международных аэропортах страны. Официальные сроки запуска системы пока неизвестны, однако египетские эксперты полагают, что пилотный проект может заработать в Шарм-эш-Шейхе уже в ноябре 2022 года.

Материалы по теме:
«Я узнал, что такое настоящая буря» Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
«Я узнал, что такое настоящая буря»Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
14 января 2020
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря 2021

Отмечается, что возврат НДС туристам будет проходить по стандартной международной схеме — перед отъездом из страны необходимо обратится в специальные киоски Tax Free, где можно получить денежные средства за совершенные покупки, пресыщающие по стоимости 1500 египетских фунтов (4,7 тысячи рублей).

Ранее в сентябре россиянка побывала в любимом отеле Египта после реновации и назвала отдых «наглой обдираловкой». По ее словам, она вернулась в отель «спустя пять лет» и осталась недовольна повышением цен и активным навязыванием платных услуг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Центробанк ограничит ипотеку с низким первоначальным взносом
В России резко подорожали дрова и уголь
Глава Херсонской области вернулся к работе после покушения на его жизнь
Девушка Гарика Харламова опубликовала фото в купальнике
В Киргизии опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов Таджикистана
Врач назвала идеальную диету при варикозе
В Госдуме отреагировали на планы Киева получить российские активы через ООН
В США помиловали сторонника талибов в обмен на пленного американца
Канье Уэст сравнил чтение книг с поеданием брюссельской капусты
Разработан дешевый метод заморозки полюсов Земли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.