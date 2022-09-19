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Суд наказал россиянина за подготовку теракта в учебном заведении

Житель Южно-Сахалинска осужден за подготовку теракта в учебном заведении

Фото: УФСБ по Сахалинской области

Суд вынес приговор россиянину за подготовку теракта в учебном заведении — житель Южно-Сахалинска проведет в местах лишения свободы 7 лет и 5 месяцев. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает ИА АСТВ со ссылкой на УФСБ России по Сахалинской области.

По данным издания, первые три года назначенного срока 33-летний мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. По версии следствия, в 2021 году фигурант, руководствуясь личными мотивами, собирался привести в действие самодельное взрывное устройство в одном из образовательных учреждений Южно-Сахалинска.

Однако силовики пресекли преступление: мужчину задержали, у него изъяли уже готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для него, а в его телефоне были обнаружены различные фото и видео, предназначенные для подготовки теракта.

Вердикт вынес 1-й Восточный окружной военный суд по четырем статьям УК РФ. Кроме того, он оштрафовал фигуранта на 150 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

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Леонид Микуляк
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