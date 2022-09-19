Сообщение о переименовании Киевской улицы в Тюмени оказалось недостоверным

Сообщение о появлении улицы Защитников ЛДНР в Тюмени оказалось недостоверным

Сообщение о переименовании Киевской улицы в улицу защитников ЛДНР в Тюмени оказалось недостоверным.

16 сентября в сообществе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте» появился пост, в котором утверждалось, что Киевскую улицу в Тюмени переименовали в улицу Защитников ЛДНР. Пост сопровождался фотографией с указателем, на котором было указано якобы новое название.

На момент публикации новости пост дополнен предложением о том, что изначальная информация оказалась фейком. Также к публикации прикрепили фотографию с реальным уличным указателем с надписью «улица Киевская».

О том, что у улицы Киевской название не менялось, также заявили в мэрии. «Наименование улицы Киевской присвоено на основании решения исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся № 41 от 31 января 1950 года. Администрация Тюмени не принимала решения о переименовании этой улицы», – заявили изданию 72.ru в пресс-службе. В мэрии подчеркнули, что смена названий улиц проходит только после обсуждения вариантов с горожанами.

Опрошенный изданием 72.ru фотограф Ирина Шарова подчеркнула, что в фотографии из изначального поста заметны следы монтажа. «Очевидно, что надпись наложена в фотошопе: покрытие знака глянцевое и с полосочками, а подложка под надписью однотонная. Также на знаках обычно используется шрифт без засечек, а здесь он стандартный, Times New Roman. Также слово "улица" на надписи — с заглавной буквы — такое написание для дорожного знака не является нормативным», – объяснила Шарова.

Сообщение не вызвало интерес у СМИ. О публикации написали только три региональных издания, все публикации сопровождаются комментарием мэрии. При этом публикация широко разошлась по социальным сетям, пользователи широко растиражировали фейковую фотографию.