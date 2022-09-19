Крупный экспортер нефти попал в ловушку из-за нехватки долларов и воровства

Нигерия перестала извлекать выгоду из продажи нефти из-за нехватки долларов и воровства

Сложная экономическая ситуация в Нигерии все больше напоминает кризис, при этом страна, которая является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, не может извлечь выгоду из роста цен и сокращает производство. Об этом говорится в материале Financial Times.

Собеседник издания называет развитие событий «идеальным штормом». Ловушка заключается в том, что одновременно с низкой добычей в стране возник высокий спрос на доллары, и их перестало хватать.

Трейдеры и инвесторы указывают, что американская валюта была в дефиците и раньше, но падение нефтяных доходов, а также все более значимый фактор «массового воровства» усугубили все проблемы.

Доллары нужны политическим партиям, гражданам, желающим оплатить учебу за рубежом, компаниям-импортерам и многим другим. Взять их становится некуда — значительный экспорт в других секторах в Нигерии отсутствует.

По оценкам Международного энергетического агентства, добыча нефти в Нигерии сократилась в августе до 980 тысяч баррелей в сутки. В последний раз на таком уровне она находилась в июле 1985 года.

Ранее сообщалось, что в августе нефтегазовые доходы России упали до минимума с июня 2021 года. При этом ненефтегазовые доходы падают с марта, так что доля нефтегазовых в бюджете растет.