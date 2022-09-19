Госсекретарь США Блинкен счел сохранение продуктовой сделки жизненно важной задачей

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что сохранение продуктовой сделки по вывозу зерна с территории Украины — жизненно важная задача. Цитату приводит РИА Новости.

«Жизненно важно, чтобы мы сохранили это соглашение, чтобы суда продолжали идти даже в то время, как мы, конечно, работаем над прекращением российской агрессии», — подчеркнул он. Блинкен также указал, что сделка позволила улучшить продовольственную ситуацию в мире. При этом он не обосновал это мнение, заявив лишь, что одно из украинских судов направляется в Йемен.

Продуктовой сделкой называют соглашение, подписанное в Стамбуле 22 июля. Это два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки: первый обозначает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов на украинской территории.