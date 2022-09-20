Байден призовет мировое сообщество противостоять России

Белый дом заявил, что Байден на ГА ООН призовет мир противостоять операции РФ на Украине

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призовет мировое сообщество противостоять действиям России на Украине. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Представитель Белого дома рассказал, что американский глава государства представит свою речь завтра утром. Он напомнил, что это традиционная речь, с которой президент США выступает ежегодно. В ней, по словам Салливана, будет изложен взгляд Байдена на американскую внешнюю политику и принципиальное лидерство в мире.

«Среди прочего, он решительно осудит несправедливую войну России на Украине и обратится к миру с призывом продолжать противостоять неприкрытой агрессии, которую мы наблюдаем на протяжении последних нескольких месяцев», — добавил Салливан.

Ранее Салливан назвал оскорбительными готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещали работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий». По его словам, эти референдумы являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности.