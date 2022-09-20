Букмекерские конторы в России начали закрывать офисы

Букмекеры стали закрывать офисы в России из-за падения выручки

Падение выручки пунктов приема ставок букмекерских контор привело к их массовому закрытию. По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), за полгода количество офисов, где можно делать ставки, сократилось на 17,4 процента, сообщает РБК.

В четвертом квартале 2021 года на офлайн-пункты прошлось 19,6 миллиарда рублей выручки, что составляло 8,9 процента от общей суммы. Ко второму кварталу этот показатель опустился до 16,2 миллиарда (8,2 процента). Общий оборот снизился с 220,5 до 198,9 миллиарда рублей.

По данным сервиса 2ГИС, с начала 2022 года по сентябрь на картах крупнейших российских городов количество пунктов приема ставок упало на 9,5 процента, с 972 до 880. Половина из них — 422 — по состоянию на конец сентября расположены в Москве. Из российских городов-миллионников только в двух число пунктов выросло — в Краснодаре и Красноярске их стало на один больше.

В ЕРАИ объясняют тенденцию «продолжающейся диджитализацией бизнеса». Представитель регулятора объяснил, что ставки все больше уходят в интернет, а оставшиеся офисы занимаются скорее рекламой, чем приемом средств.

В свою очередь, председатель Первой саморегулируемой организации букмекеров Николай Оганезов связал массовое закрытие офисов с абсурдными требованиями по их обустройству. Например, букмекер может получить штраф за то, что располагается в торговом центре, где раз в неделю ведет прием врач-офтальмолог. В связи с этим, пояснил Оганезов, бизнес на земле становится высокорискованным, и букмекеры стараются не связываться с ним. Тем более что его рентабельность в лучшем случае нулевая.

