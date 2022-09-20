Названы признаки опасных расширений для браузеров

Киберэксперт Пащенко: некоторые расширения для браузеров могут разрабатывать мошенники

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко в беседе с радио Sputnik назвал признаки опасных расширений для браузеров.

По его словам, устанавливать расширения, полученные из официальных источников, наиболее безопасно. Он призвал внимательно изучать программы перед скачиванием. Эксперт отметил, что следует обращать внимание на отзывы людей и на количество скачиваний. «Если расширение скачали более 25 тысяч раз, это хорошее расширение. Если скачиваний очень мало, но при этом очень хорошие отзывы, стоит подумать», — сказал он.

Киберэксперт сообщил, что существуют и кастомные расширения, «которые разрабатывают программисты-энтузиасты, а потом свободно их распространяют». Он подчеркнул, что многие производители браузеров критично относятся к этому типу расширений.

Пащенко предупредил, что ни в коем случае не стоит скачивать «эксклюзивные» расширения из мессенджеров. «Не надо верить "секретным" каналам в мессенджерах, которые якобы рассылают эксклюзивные расширения от суперпроизводителей. Такого не бывает», — подчеркнул он.

По словам эксперта, расширения для браузеров могут разрабатывать и мошенники. Он пояснил, что такие программы помогают им, в частности, получать доступ к личным данным пользователей и присваивать чужие денежные средства.

«Некоторые люди ставят расширения, которые позволяют войти во все соцсети одновременно. Это неправильно. Все чаще соцсети взламываются через такие приложения, и потерять свои личные данные из-за них очень легко. Не стоит доверять платежные данные приложениям формата "кошелек", вы можете потерять деньги», — сказал он.

Пащенко добавил, что с помощью программ, которые расширяют функции браузеров, мошенники могут наносить ущерб сайтам различных ведомств.

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