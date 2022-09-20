В России опровергли информацию о возобновлении авиасообщения с Северным Кипром

Посольство РФ в Никосии: с Северным Кипром не ведутся переговоры о прямом авиасообщении

Посольство России в Никосии опровергло РИА Новости информацию о скором возобновлении прямых авиарейсов между РФ и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК).

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Северного Кипра и России прорабатывают вопрос о восстановлении прямой авиаперевозки с середины ноября 2022 года.

«Посольство России опровергает какие-либо переговоры об открытии прямого авиасообщения, — заявил представитель дипведомства. — Посольством России никаких переговоров на этот счет никогда не велось». При этом собеседник агентства уточнил, что никаких действий российская сторона в этом направлении не предпринимала.

9 сентября молдавская авиакомпания Air Moldova объявила, что начнет прямое авиасообщение между Кишиневом и Москвой с 1 октября. Через день после этого управление гражданской авиации Молдавии запретило национальным перевозчикам возобновлять полеты в столицу России «в целях обеспечения безопасности». В ответ компания Air Moldova заявила, что планирует оспорить запрет в суде.