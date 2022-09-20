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Эрдоган провел переговоры с Зеленским по теме конфликта на Украине

Канцелярия Эрдогана сообщила о прошедших переговорах с президентом Украины Зеленским

Фото: Amr Alfiky / Ruters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским по теме дипломатического урегулирования конфликта на Украине. О прошедшей встрече сообщила канцелярия Эрдогана, передает ТАСС.

«Разговор состоялся перед выступлением президента Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН», — сообщили сотрудники канцелярии. Отмечается, что беседа прошла на фоне предстоящего выступления Зеленского на сессии Генассамблеи.

Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк опровергла слухи о том, что глава Госдепа Энтони Блинкен во время поездки в Киев склонял правительство Украины к переговорам с Россией. По ее мнению, задача американских властей заключается лишь в поддержке украинцев «для более сильной позиции» в случае переговоров с Москвой.

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Виктория Кондратьева
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