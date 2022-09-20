Токсиколог предупредил об опасном заболевании из-за частой езды за рулем

Врач Михаил Кутушов: частая езда за рулем грозит раком яичек и прямой кишки

Частая езда за рулем грозит водителям опасными заболеваниями — раком яичек и прямой кишки, рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. В беседе с Ura.ru он предупредил водителей о развитии онкологических заболеваний.

Кутушов уточнил, что при нагревании пластика и некоторых видов материала обивки выделяются фенольные соединения, а также канцерогены, которые при ежедневном вдыхании могут привести к развитию рака.

«Конечно, кондиционеры также накапливают в себе много пыли и токсичных соединений. Это может вызывать предпосылки заболеваний, в том числе онкологии. И еще один щепетильный момент, у автомобилистов чаще встречается рак яичек и прямой кишки, так как человек постоянно греет их за счет сидения», — предостерег Кутушов.

Врач посоветовал постоянно проветривать салон и выбирать его обивку из натуральных материалов, а автомобиль прятать в тени и вентилировать. Кроме того, продолжил Кутушов, стоит, садясь в машину, открывать окна и включать продувку салона.

«Также нужно обязательно пылесосить и чистить автомобиль, и не только самостоятельно. Проводить влажную уборку. Избавиться от ароматизаторов в машине. Безопасное время нахождения в автомобиле — это два-три часа», — объяснил он.

После этого нужно продышаться, пройтись, попить воды и только после возвращаться в машину, заключил Кутушов.

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