Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Токсиколог предупредил об опасном заболевании из-за частой езды за рулем

Врач Михаил Кутушов: частая езда за рулем грозит раком яичек и прямой кишки

Фото: Sergi Kabrera / Unsplash

Частая езда за рулем грозит водителям опасными заболеваниями — раком яичек и прямой кишки, рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. В беседе с Ura.ru он предупредил водителей о развитии онкологических заболеваний.

Кутушов уточнил, что при нагревании пластика и некоторых видов материала обивки выделяются фенольные соединения, а также канцерогены, которые при ежедневном вдыхании могут привести к развитию рака.

«Конечно, кондиционеры также накапливают в себе много пыли и токсичных соединений. Это может вызывать предпосылки заболеваний, в том числе онкологии. И еще один щепетильный момент, у автомобилистов чаще встречается рак яичек и прямой кишки, так как человек постоянно греет их за счет сидения», — предостерег Кутушов.

Материалы по теме:
«Ощущение, что начинается слабоумие» Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
«Ощущение, что начинается слабоумие»Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
8 апреля 2021
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось» В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
19 апреля 2021

Врач посоветовал постоянно проветривать салон и выбирать его обивку из натуральных материалов, а автомобиль прятать в тени и вентилировать. Кроме того, продолжил Кутушов, стоит, садясь в машину, открывать окна и включать продувку салона.

«Также нужно обязательно пылесосить и чистить автомобиль, и не только самостоятельно. Проводить влажную уборку. Избавиться от ароматизаторов в машине. Безопасное время нахождения в автомобиле — это два-три часа», — объяснил он.

После этого нужно продышаться, пройтись, попить воды и только после возвращаться в машину, заключил Кутушов.

Ранее сообщалось, что самым популярным у россиян компонентом автомобильной аптечки оказались кровоостанавливающие жгуты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации
Вучич заявил об отзыве еще одной страной признания Косово
США пообещали меры против России при вхождении в ее состав частей Украины
Аршавин одной фразой оценил недопуск сборной России на Евро-2024
В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
Стало известно число избирателей на референдуме в Запорожской области
Британия заявила о продолжении выделения военной помощи Украине в 2023 году
В Запорожье сделали заявление о границах после референдума
Вучич допустил расширение конфликта на Украине
США назвали лучший способ избежать санкций из-за системы «Мир»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.